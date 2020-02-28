2020-02-28T12:26:32+03:00
Происшествия

Убийца иркутского фотохудожника Владимира Харитонова осужден на 8 лет

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Владимир Харитонов.Владимир Харитонов.
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Поставлена точка в расследовании громкого убийства известного иркутского фотохудожника Владимира Харитонова. Напомним, Владимира Григорьевича не стало 26 июня 2019 года. В тот день он на машине возвращался с рыбалки в Осинском районе вместе с двумя своими знакомыми. В какой-то момент между Владимиром Харитоновым и одним из приятелей произошел конфликт. Тот достал нож и ударил Владимира Григорьевича в ключицу. Удар оказался смертельным. Свидетель, который был за рулем, сразу вызвал полицию, и удерживал преступника до приезда оперативников.

Как выяснилось, удар ножом нанес 76-летний житель Качугского района, с которым погибший был знаком нескольких лет. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 28 февраля Осинский суд вынес ему приговор.

- Его приговорили к 8 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Добавим, что незадолго до гибели, у Владимира Харитонова в свет вышел его большой фотоальбом под названием «Я сибирской породы», посвященный 80-летию Иркутской области. В нем фотограф собрал раритетные снимки Валентина Распутина, Александра Вампилова и Евгения Евтушенко. К слову, с Евгением Етушенко Владимир Харитонов дружил с 1967 года. До своего 70-летнего юбилея Владимир Григорьевич не дожил две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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