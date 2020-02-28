28 Февр. 2020 2020-02-28T12:58:29+03:00

Полицейского из Бурятии уволили с работы за дом стоимостью больше 4 миллионов рублей. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Сам мужчина посчитал, что его незаконно лишили работы и решил восстановить свои права в суде

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«Уволен со службы в связи с утратой доверия». Такая формулировка была в приказе на увольнение одного из сотрудников МВД в Бурятии. Причиной этому стал проступок теперь уже бывшего сотрудника. Он не предоставил сведений о расходах в 2018 году за предыдущий год. Так он решил утаить, что купил дорогостоящую недвижимость.

- Как выяснило следствие, мужчина приобрел домой стоимостью в 4 миллиона 50 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Верховного суда Бурятии. - Эта сумма значительно больше, чем совместный доход бывшего сотрудника и его жены.

Сам полицейский считает, что это незначительный проступок, и уволили его незаконно. Поэтому он и пошел в суд с требованием восстановить его на работе. Причем мужчину не удовлетворило решение суда первой инстанции, которое было в пользу ответчика. Он решил обжаловать постановление. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы истца судебная коллегия оставила решение без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU