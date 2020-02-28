Здание иркутского цирка опечатали судебные приставы

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:21:59+03:00

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Судебные приставы опечатали здание иркутского цирка, а также относящиеся к нему общежитие и гараж. Напомним, решение приостановить работу цирка на 30 суток еще в начале февраля принял Кировский районный суд. Это произошло после того, как сотрудники прокуратуры и МЧС проверили, соблюдаются ли требования пожарной безопасности в учреждении. Тогда в здании выявили ряд нарушений, которые ставили под угрозу жизнь и здоровье, как посетителей цирка, так и работников. Предписания, об устранении этих нарушений, выданные спасателями, не были выполнены в срок.

- Получив постановление суда, судебные приставы Межрайонного отдела опечатали двери зданий в присутствии понятых, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – По закону, исполнение решения суда будет регулярно контролироваться.

Ранее сообщалось, что администрации цирка необходимо было установить автоматическую систему пожаротушения, увеличить ширину путей эвакуации, и заменить электропроводку.

ИСТОЧНИК KP.RU