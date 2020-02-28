На побережье Байкала снесут 11 турбаз, которые работали с нарушениями
Каждый год на Байкал приезжают тысячи туристов со всего мира. Поэтому гостиницы, кемпинги, отели и турбазы растут на побережье озера как грибы. Большинство их них предлагает экологический отдых у воды. Но мало кто из туристов задумывается, бережно ли относятся к природе предприниматели?
Таким вопросом задались и следователи Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Они обратились в суд, чтобы привлечь к ответственности владельцев турбаз на побережье озера. И суд принял решение - 11 мест отдыха нужно снести. Причем, ликвидировать здания будут и в Иркутской области, и в Бурятии.
- Больше 200 туристических баз устранили нарушения после проверки. Проигнорировали требования только 11 предпринимателей. - сообщает ИА Байкал24. – Тем, кто не сделал этого, придется закрывать свой бизнес.
Сейчас два объекта уже ликвидированы. Остальные же находятся в стадии работы. Владельцам турбаз дан год на снос объектов.
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