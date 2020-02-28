2020-02-28T14:27:38+03:00
Общество

На побережье Байкала снесут 11 турбаз, которые работали с нарушениями

В настоящее время решения суда по двум делам приведены в исполнение
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
На побережье Байкала снесут 11 турбаз, которые работали с нарушениями.На побережье Байкала снесут 11 турбаз, которые работали с нарушениями.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Каждый год на Байкал приезжают тысячи туристов со всего мира. Поэтому гостиницы, кемпинги, отели и турбазы растут на побережье озера как грибы. Большинство их них предлагает экологический отдых у воды. Но мало кто из туристов задумывается, бережно ли относятся к природе предприниматели?

Таким вопросом задались и следователи Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Они обратились в суд, чтобы привлечь к ответственности владельцев турбаз на побережье озера. И суд принял решение - 11 мест отдыха нужно снести. Причем, ликвидировать здания будут и в Иркутской области, и в Бурятии.

- Больше 200 туристических баз устранили нарушения после проверки. Проигнорировали требования только 11 предпринимателей. - сообщает ИА Байкал24. – Тем, кто не сделал этого, придется закрывать свой бизнес.

Сейчас два объекта уже ликвидированы. Остальные же находятся в стадии работы. Владельцам турбаз дан год на снос объектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все незаконные беседки на берегу Байкала в Листвянке снесут (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На побережье Байкала снесут 11 турбаз, которые работали с нарушениями
Здание иркутского цирка опечатали судебные приставы
Полицейского из Бурятии уволили с работы за дом стоимостью больше 4 миллионов рублей
Убийца иркутского фотохудожника Владимира Харитонова осужден на 8 лет
Грозили избить и требовали миллион: сибирские Бонни и Клайд отправятся под суд за вымогательство
Приговор нужно ужесточить: детский омбудсмен требует изменить наказание для водителя, сбившего мальчика из Бурятии
Житель села Оса убил бывшую жену за то, что она отказалась возвращаться к нему
МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой
Водитель, который сбил женщину и врезался в столб в Киренске, был пьян
Работник фермы из Бурятии убил коллегу и спрятал тело в опилках
ТПП Восточной Сибири и Сибирская ассоциация туризма договорились о сотрудничестве
Муляжи дорогих смартфонов похитил из магазина сотовой связи житель Ангарска