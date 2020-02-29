На Байкальский ледовый марафон-2020 приедут спортсмены из 30 стран мира

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:20:12+03:00

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На Байкале в Иркутской области и Бурятии 1 марта состоится традиционный Байкальский ледовый марафон, который каждый год проходит в рамках международного фестиваля игр «Зимниада». Это будет уже 16-й по счету ежегодный забег, сообщают организаторы фестиваля. Регистрацию на мероприятие прошли 135 квалифицированных бегунов из 30 стран мира.

Участникам предстоит пробежать две дистанции: 42 км. 195 метров и полумарафон на 21 км. Полумарафон побегут, по словам организаторов, 25 человек. Еще 110 участникам предстоит пробежать марафонскую дистанцию. Стартовать участники будут в поселке Танхой в Бурятии, а финишировать традиционно в поселке Листвянка.

"Бороться за победу в марафоне будут девять команд из России и спортсмены из 24 зарубежных беговых, марафонских клубов, - поясняют в оргкомитете. – На старт также выйдут айронмены и триатлонисты. Победители среди мужчин и женщин будут награждены кубками, призеры – медалями. Участники, преодолевшие заявленную дистанцию, получат специальные свидетельства".

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ИСТОЧНИК KP.RU