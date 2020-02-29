2020-02-29T07:36:45+03:00
Общество

В Иркутской области полиция разыскивает пропавшего без вести Владимира Дрейнелиса

Мужчина пропал в Шелеховском районе
Мария ОСИПОВА
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В Иркутской области полиция разыскивает пропавшего без вести Владимира ДрейнелисаВ Иркутской области полиция разыскивает пропавшего без вести Владимира ДрейнелисаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Шелеховском районе полицейские и волонтеры ищут без вести пропавшего местного жителя Владимира Дрейнелиса. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция указывает приметы потерявшегося человека: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Из особых примет мужчины – татуировка в виде волчьего оскала на плече.

Сколько лет пропавшему, когда и при каких обстоятельствах он исчез – не сообщается. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Дрейнелиса, просят обратиться в дежурную часть либо в местное отделение полиции по Шелеховскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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