2020-02-29T10:24:12+03:00
Происшествия

Иномарка сбила женщину с двумя детьми на зебре в Иркутске

Обстоятельства ДТП выясняет полиция [фото]
Мария ОСИПОВА
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Иномарка сбила женщину с двумя детьми на зебре в Иркутске. Фото: группа "ДТП38RUS" в соцсети "ВКонтакте"Иномарка сбила женщину с двумя детьми на зебре в Иркутске. Фото: группа "ДТП38RUS" в соцсети "ВКонтакте"
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В иркутском микрорайоне Ново-Ленино, возле поликлиники № 8, водитель BMW сбил женщину с двумя детьми. Инцидент произошел накануне поздно вечером на пешеходном переходе. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются полицией.

Очевидцы происшествия в группе «ДТП38RUS» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Один из детей был на санках. Автомобилист, со слов свидетелей, сбил именно женщину.

О состоянии пострадавших не известно. Фото: группа "ДТП38RUS" в соцсети "ВКонтакте"

О состоянии пострадавших не известно. Фото: группа "ДТП38RUS" в соцсети "ВКонтакте"

«Ребёнок очень сильно кричал. Приехала скорая, и минут через 20 приехали ДПС», - пишут пользователи соцсети.

Мать вместе с детьми с места ДТП увезла скорая.

Официальных данных по факту ДТП от полицейских пока нет. О состоянии пострадавших не известно. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области уточняют информацию об этом происшествии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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