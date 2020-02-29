Педагоги из Иркутской области борются за звание «Учитель будущего»

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:12:03+03:00

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С 28 февраля по 1 марта в Томском государственном педагогическом университете проходит полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего». В конкурсе принимают участие 11 команд из Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в полуфинал прошли 55 команд учителей из восьми регионов Сибири. Вместе с педагогами за звание «Учитель года» борются и две студенческие команды. В общей сложности, в полуфинале конкурса – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участвует 171 человек.

Организаторы отмечают, что со всей Сибири на конкурс поступило 4 903 заявки от учителей школ.

«Конкурс дает хороший шанс его участникам расти, развиваться, делиться опытом, постигать новое», - отмечает руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев.

По итогам конкурса его победители и полуфиналисты смогут повышать свою квалификацию в образовательных центрах некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» и участвовать в различных образовательных программах и форумах.

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ИСТОЧНИК KP.RU