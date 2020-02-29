Жительницу Тулуна будут судить за махинации с материнским капиталом
В Тулуне на скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая обвиняется в махинациях с материнским капиталом. Уголовное дело на женщину на днях поступило в Тулунский городской суд.
Следователям удалось собрать данные о том, что тулунчанка незаконно обналичила государственный сертификат на материнский капитал на сумму более 400 тысяч рублей. Ее действия квалифицировали как мошенничество в крупном размере. В результате мошенничества бюджету страны причинен крупный ущерб.
«Дело передано на рассмотрение судье, - поясняют в пресс-службе суда. – В случае, если суд признает подсудимую виновной, ей грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф».
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ИСТОЧНИК KP.RU