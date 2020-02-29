2020-02-29T16:56:03+03:00
Туризм

Испанец Хосе Пахарес едет из Магадана на Байкал на велосипеде

Путешественник погостил в Улан-Удэ и выехал в Иркутск [видео]
Мария ОСИПОВА
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Испанец Хосе Пахарес едет из Магадана на Байкал на велосипеде. Фото: скриншот с видеоИспанец Хосе Пахарес едет из Магадана на Байкал на велосипеде. Фото: скриншот с видео
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Со дня на день в Иркутск приедет испанский турист Хосе Андрес Абьян Пахарес, который путешествует из Магадана на Байкал на велосипеде. Сейчас мужчина гостит в Улан-Удэ и вовсю любуется достопримечательностями. Больше всего в столице Бурятии его привлекает знаменитая на весь мир голова Ленина.

Путешественник даже опубликовал в своем YouTube-канале видео, где он позирует на фоне известного памятника. Свой ролик он так и озаглавил: «У головы Ленина».

«Я приехал в Улан-Удэ, и как это могло быть иначе, чтобы увидеть голову Ленина. Хотя есть те, кто говорит, что это на самом деле Сталин, ха-ха-ха», - подписал это видео испанец и пожелал своим подписчикам здоровья и успехов.

Свой велозаезд из Магадана в Иркутск Хосе Андрес Абьян Пахарес начал перед Новым годом, 27 декабря. За это время преодолел уже почти пять тысяч километров. В пути ему несколько раз пришлось делать длительные остановки: из-за поломки велосипеда и лопнувшего колеса. Иностранец уже побывал в Якутии на Полюсе холода в Оймяконе. Теперь он хочет увидеть еще одно чудо света – озеро Байкал.

Прибыть в Иркутск путешественник планирует к 18 марта. И, чтобы успеть к намеченной дате, он собирается преодолевать в день до ста километров пути.

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Путешественник из Испании возле головы Ленина в Улан-Удэ.Видео с YouTube-канала Хосе Пахареса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Испанец Хосе Пахарес едет из Магадана на Байкал на велосипеде
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