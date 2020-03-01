Чемпионат мира по хоккею с мячом: день первый, играют Сомали, Венгрия, Чехия, Норвегия

1 Март 2020 2020-03-01T04:30:43+03:00

Хоккеисты из Сомали играют сегодня. Фото с официального сайта чемпионата мира по хоккею с мячом

Сегодня, 1 марта, в Иркутске и Шелехове пройдет восемь матчей

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Иркутск! Дождались! Событие мирового масштаба началось в нашем городе. Сборные команды, выступающие в группе В чемпионата мира по хоккею с мячом, уже в нашем городе!

И сегодня, 1 марта, спортсмены скрестят свои клюшки сразу в двух городах – Иркутске и Шелехове. Игры пройдут на трех стадионах. Смотрите, расписание. Возможно, еще успеете посетить парочку матчей.

Напомним, что на игры команд из группы В вход свободный. Итак, сегодня играют хоккеисты их Венгрии, Нидерландов, Чехии, Украины, Латвии, Сомали, Монголии, Словакии, Швейцарии, Японии.

Расписание группы В на 1 марта:

1.Стадион «Труд», 09.00 – Нидерланды — Венгрия;

2.Стадион «Строитель», 08.30 –Чехия-Украина;

3.Стадион «Рекорд», 10.00 – Латвия-Словакия;

4.Стадион «Строитель», 11.30 – Монголия — Сомали;

5.Стадион «Рекорд», 15.00 – Нидерланды — Чехия;

6.Стадион «Труд», 15.00 – Венгрия-Швейцария;

7.Стадион «Труд», 17.00 – Япония – Сомали;

8.Стадион «Труд», 19.00 – Словакия — Монголия;

Адреса: Стадион «Труд» — г. Иркутск, ул. Ленина, 48; стадион «Рекорд» — г. Иркутск, бульвар Рябикова, 13г; стадион «Строитель» — г. Шелехов, 20-й квартал.

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