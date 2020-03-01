Иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом на чемпионате страны

1 Март 2020 2020-03-01T06:52:13+03:00

Матвей Волков прыгнул на 5 метров 50 см. Фото: стоп-кадр с видео на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики

Матвей Волков побил результат двадцатилетней давности, а спустя несколько дней снова улучшил свои показатели

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Иркутский спортсмен Матвей Волков побил рекорд в прыжках с шестом двадцатилетней давности среди юношей, который установил атлет Василий Петров. На чемпионате России, проходившем в Москве в конце февраля, наш земляк прыгнул 5 метров 45 сантиметров.

И хотя для юношей это рекорд, чемпионат проходил среди взрослых прыгунов, поэтому такой результат позволил 15-летнему Матвею занять только 5 место.

- Стоит отметить, что в 15 лет никто и никогда в мире так высоко не прыгал, - отмечают в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. – Матвей тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства у Константина Волкова.

Однако, останавливаться на достигнутом Матвей не собирается. И накануне он уже побил собственный рекорд. Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики, на Всероссийском фестивале прыжков с шестом Волков улучшил результат до 5 метров 50 см. Турнир начался 29 февраля в Олимпийском комплексе «Лужники» в Москве.

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