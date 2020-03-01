Смертельное ДТП на трассе «Сибирь»: УАЗ "Патриот" вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ

1 Март 2020 2020-03-01T07:53:12+03:00

Спустя 20 минут эта авария спровоцировала еще одно ДТП в Тайшетском районе Иркутской области [фото]

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Два ДТП с разницей в короткий промежуток времени произошли вечером 29 февраля на 1185 км трассы Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области. Сначала недалеко от поселка Юрты водитель за рулем УАЗа «Патриот» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.

- По предварительной версии мужчина 1982 года рождения не справился с управлением, - рассказали «КП» в пресс-службе ГИБДД России по Иркутской области. – От полученных травм водитель УАЗа скончался на месте.

Как отметили сотрудники ДПС, аварии могли способствовать неблагоприятные погодные условия: в тот вечер на этом участке трассы отмечались низовые метели. Плохая видимость отчасти стала и причиной второго ДТП.

Во время столкновения УАЗа с КАМАЗом у «Патриота» вырвало колесо вместе с шасси. Примерно через минут 20 после первого аварии на эту часть автомобиля наехала «Тойота Рав». Машину также вынесло на «встречку», произошло столкновение с «Нивой». Водителю отечественного авто потребовалась медицинская помощь.

Фото: ДТП 38RUS Иркутск

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ИСТОЧНИК KP.RU