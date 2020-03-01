В Иркутске построят храм Сергия Радонежского и великомученицы Татианы

1 Март 2020 2020-03-01T10:23:00+03:00

В городе рассматривается возможность строительства церквей при университетах

Изменить размер текста: A A

Возможность строительства храмов при университетах Иркутска обсуждается в столице Приангарья. Накануне митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан осматривал возможные площадки для строительства новых церквей.

- Возможно при ИРНИТУ появится храм Сергия Радонежского и храм вмч. Татианы при Иркутском государственном университете, - сообщает пресс-служба Иркутской епархии.

Эти святые выбраны не случайно. Преподобный Сергий Радонежский является покровителем учащихся, а в день великомученицы Татианы - 25 января – в России отмечается День студента.

Читайте также:

Первый репертуарный спектакль для детей от 1 года готовит Театр кукол Иркутска. Постановка называется «Пушистая сказка. Первая весна» (анонс премьеры)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU