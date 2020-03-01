В Иркутске построят храм Сергия Радонежского и великомученицы Татианы
Возможность строительства храмов при университетах Иркутска обсуждается в столице Приангарья. Накануне митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан осматривал возможные площадки для строительства новых церквей.
- Возможно при ИРНИТУ появится храм Сергия Радонежского и храм вмч. Татианы при Иркутском государственном университете, - сообщает пресс-служба Иркутской епархии.
Эти святые выбраны не случайно. Преподобный Сергий Радонежский является покровителем учащихся, а в день великомученицы Татианы - 25 января – в России отмечается День студента.
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