В день кошек 1 марта в Иркутске проходит выставка котят
В Иркутском областном краеведческом музее сегодня, 1 марта, проходит выставка котят. Показать тех, у кого вместо документов «усы, лапы, хвост», как говорил кот Матроскин, решили в отделе природы. Правда, у этих котят все документы в порядке – прививки и т.п есть, иначе их бы в музей не пропустили.
- Гости могут увидеть котят традиционных и редких пород: персидская, экзотическая, шотландская, британская, бенгальская, курильский бобтейл, мейн-кун, селкирк-рекс, корниш-рекс, бурманская, - рассказали сотрудники Краеведческого.
Здесь не только можно посмотреть на интересных пушистых, и не очень, кошечек, но узнать особенности их содержания, кормления. Экспозицию можно посмотреть до 17.00.
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