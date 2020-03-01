В день кошек 1 марта в Иркутске проходит выставка котят

1 Март 2020 2020-03-01T10:20:33+03:00

В день кошек в Иркутске проходит выставка. Фото: Краеведческий музей г. Иркутска

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В Иркутском областном краеведческом музее сегодня, 1 марта, проходит выставка котят. Показать тех, у кого вместо документов «усы, лапы, хвост», как говорил кот Матроскин, решили в отделе природы. Правда, у этих котят все документы в порядке – прививки и т.п есть, иначе их бы в музей не пропустили.

- Гости могут увидеть котят традиционных и редких пород: персидская, экзотическая, шотландская, британская, бенгальская, курильский бобтейл, мейн-кун, селкирк-рекс, корниш-рекс, бурманская, - рассказали сотрудники Краеведческого.

Здесь не только можно посмотреть на интересных пушистых, и не очень, кошечек, но узнать особенности их содержания, кормления. Экспозицию можно посмотреть до 17.00.

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