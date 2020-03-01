В центре Иркутска 1 марта горела гостиница

1 Март 2020 2020-03-01T11:31:10+03:00

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Днем 1 марта в Иркутске загорелась гостиница на улице Байкальская. Огонь разгорелся на втором этаже учреждения, в кухне. В это время внутри помещения находились два человека. Они смогли покинуть гостиницу самостоятельно. Они же и вызвали пожарных.

- Через 15 минут после прибытия возгорание было ликвидировано, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – Огнем повреждена кухонная мебель на площади два квадратных метра.

В гостинице на момент пожара никто не проживал, пострадавших нет.

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