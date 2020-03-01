1 Март 2020 2020-03-01T14:54:08+03:00

Япония всухую разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 Фото: Андрей СИНЬКОВ

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В очередном матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, сборная Японии не оставила шансов сборной Сомали, разгромив соперника со счетом 9:0. Матч проходил 1 марта на стадионе "Труд".

Держать свои ворота на замке сомалийцам удавалось 9 минут, пока японцы не открыли счёт. Ещё до перерыва хоккеисты из Страны восходящего солнца четырежды распечатали ворота сомалийцев.

Во втором тайме не помогла африканцам и продержав иркутских болельщиков, которые гнали сомалийцев вперёд. Создать реальный голевой момент африканцы не смогли. А вот японцы сумели довести дело до разгрома, забив ещё четыре мяча.

После матча фанаты ещё долго не отпускали хоккеистов сборной Сомали, аплодируя игрокам,и делая с ними селфи. Как отметил после игры главный тренер сомалийцев швед Магнус Эрикмор, в России его команду поддерживают больше чем на Родине.

Добавим, что после матча Япония-Сомали, на стадионе "Труд" клюшки скрестят сборные Словакии и Монголии.

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ИСТОЧНИК KP.RU