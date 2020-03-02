2020-03-02T04:01:46+03:00
Происшествия

Снег и ДТП: в Иркутске 2 марта многокилометровые пробки

Пробки в Иркутске 9 баллов. Самая протяженная у Глазковского моста
Мария КНЯЗЕВА
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Снег и ДТП: в Иркутске 2 марта многокилометровые пробкиСнег и ДТП: в Иркутске 2 марта многокилометровые пробкиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пробки в Иркутске утром 2 марта 9 баллов. У Глазковского моста затор начинается еще перед переправой через реку Иркут. Пробка берет свое начало на ул. Трактовая. «Стоят» улица Боткина, 2-ая Железнодорожная. «Маяковка» на картах сервиса «Яндекс.Пробки» окрашена красным цветом от самой ул. Чайковского со стороны м-на Синюшина гора. Заторы на улицах Гоголя, Пушкина, Профсоюзной, Челнокова. На спуске к «старому» мосту примерно в 07:30 было ДТП.

Затруднено движение на Иннокентьевском мосту, ул. Рабочего штаба и пробки на подъездных путях к Академическому мосту. По плотине ГЭС транспорт едет медленно, но верно. Серьезных заторов не наблюдается.

Есть небольшие участки где транспорт едет со скоростью 5-7 км/ч на ул. Байкальская, ул. Седова, ул. Партизанская, ул. Пискунова, ул. Декабрьских событий и ул. Советская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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