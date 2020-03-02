Путин поприветствовал участников и гостей 40-го чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд

2 Март 2020 2020-03-02T05:20:49+03:00

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Чемпионат мира по хоккею с мячом проходит в эти дни в Иркутске. Наш город проводит такой престижный турнир уже во второй раз. Ранее ведущих спортсменов встречали в Приангарье в 2014 году. До 6 марта в Иркутской области проведут игры группы В, матчи группы А начнутся 29 марта.

Накануне свое приветствие участникам и гостям соревнований отправил президент России Владимир Путин.

- Нынешний турнир состоится в одном из крупнейших центров Сибири – Иркутске, - опубликована телеграмма Владимира Путина на сайте Кремля. - Уверен, организаторы сделали всё, чтобы он стал настоящим праздником для хоккеистов и многочисленных любителей этой зрелищной зимней спортивной игры, запомнился яркими моментами побед и триумфов.

Владимир Владимирович отметил, что рад тому, что с каждый годом число поклонников хоккея с мячом растет и отметил, что многое для этого делается именно в нашей стране.

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