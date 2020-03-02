2020-03-02T05:20:49+03:00
Общество

Путин поприветствовал участников и гостей 40-го чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд

Президент выразил уверенность в хорошей организации мирового турнира, который проходит в Иркутске
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Игры чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд начались 1 мартаИгры чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд начались 1 мартаФото: Андрей СИНЬКОВ
Изменить размер текста:

Чемпионат мира по хоккею с мячом проходит в эти дни в Иркутске. Наш город проводит такой престижный турнир уже во второй раз. Ранее ведущих спортсменов встречали в Приангарье в 2014 году. До 6 марта в Иркутской области проведут игры группы В, матчи группы А начнутся 29 марта.

Накануне свое приветствие участникам и гостям соревнований отправил президент России Владимир Путин.

- Нынешний турнир состоится в одном из крупнейших центров Сибири – Иркутске, - опубликована телеграмма Владимира Путина на сайте Кремля. - Уверен, организаторы сделали всё, чтобы он стал настоящим праздником для хоккеистов и многочисленных любителей этой зрелищной зимней спортивной игры, запомнился яркими моментами побед и триумфов.

Владимир Владимирович отметил, что рад тому, что с каждый годом число поклонников хоккея с мячом растет и отметил, что многое для этого делается именно в нашей стране.

Читайте также:

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, расписание игр группы В: вход на матчи свободный (расписание)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 7 тысяч банных полотенец из Китая задержали на Иркутской таможне
Латвия разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
При ТПП Восточной Сибири создан Комитет по цифровой экономике
Путин поприветствовал участников и гостей 40-го чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд
За ущерб автомобильным дорогам приставы взыскали 840 тысяч рублей с владельца грузовика
Снег и ДТП: в Иркутске 2 марта многокилометровые пробки
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Монголия обыграла Словакию со счетом 4:0
Япония всухую разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
В центре Иркутска 1 марта горела гостиница
Звезда в шоке: Сергей Зверев 8 марта едет в Иркутск давать уроки стиля
В день кошек 1 марта в Иркутске проходит выставка котят
В Иркутске построят храм Сергия Радонежского и великомученицы Татианы
Смертельное ДТП на трассе «Сибирь»: УАЗ "Патриот" вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ
Иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом на чемпионате страны
Чемпионат мира по хоккею с мячом: день первый, играют Сомали, Венгрия, Чехия, Норвегия