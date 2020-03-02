2020-03-02T06:58:55+03:00
Спорт

Латвия разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020

В ворота сомалийцев влетело 11 мячей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Латвия разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020. Фото: Анна ПОПОВА.Латвия разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020. Фото: Анна ПОПОВА.
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Сборная Сомали потерпела очередное разгромное поражение на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020, который 1 марта стартовал в Иркутске. На этот раз, сомалицы уступили сборной Латвии со счетом 0:11. Встреча прошла 2 марта, на стадионе «Рекорд».

В первом тайме хоккеисты сборной Латвии отправили в ворота сомалийцев шесть мячей. Дважды отличился Романс Глазковс, по одному мячу забили Виестурс Цимерманис, Даниилс Асименокс, Андрейс Берсеневс и Айварс Анис. Во втором тайме Романс Глазковс нанес еще три точных удара, по одному мячу на свой счет записали Даниилс Расименокс и Иван Нечипоренко.

Это поражение стало уже третьим подряд для сборной Сомали. Накануне африканцы уступили Монголии и Японии. Добавим, что еще в одном матче, второго игрового дня сборные Нидерландов и Украины разошлись миром.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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