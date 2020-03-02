2020-03-02T08:05:52+03:00
Общество

Больше 7 тысяч банных полотенец из Китая задержали на Иркутской таможне

Качество и безопасность ввозимой партии вызвала сомнения у сотрудников
Виктория ГЕРКО
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Больше 7 тысяч банных полотенец из Китая задержали на Иркутской таможне. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.Больше 7 тысяч банных полотенец из Китая задержали на Иркутской таможне. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.
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За безопасностью товаров, которые ввозят в Россию из Китая, теперь следят очень пристально. Ведь многие сибиряки, да и не только они, боятся получать посылки из Поднебесной из-за вспышки коронавируса. Вот и иркутские таможенники смогли перехватить партию полотенец, безопасность и качество которых вызывали сомнения.

«На этапе декларирования и осуществления таможенного контроля обнаружена партия полотенец – 7200 штук, общей стоимостью 308,5 тысяч рублей. Их безопасность документально подтверждена не была», сообщает пресс-секретарь Иркутской таможни Татьяна Красавина. «По закону, такой товар должен перевозиться с представлением документов, которые подтверждают соответствие ввозимого товара требованиям о безопасности продукции легкой промышленности».

Во время проверки выяснилось, что действие документа было прекращено. Партия полотенец предназначалась для фирмы из Красноярска. Сейчас на компанию завели административное дело по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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