Иркутский стрелок Артем Черноусов стал трехкратным чемпионом Европы

2 Март 2020 2020-03-02T10:09:30+03:00

Наш спортсмен завоевал сразу три золотые медали на соревнованиях в Польше

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Еще одна почетная награда в коллекции иркутского стрелка Артема Черноусова! Наш спортсмен завоевал сразу три золотые медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят в польском Вроцлаве.

Итак, одну медаль Артем Черноусов выиграл в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В квалификации он показал результат, который соответствует нормативу мастера спорта международного класса – 585 очков. При этом Артем обошел почти 90 лучших спортсменов Европы. Также Артем Черноусов вместе с Виталиной Бацарашкиной из Омской области победил в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар.

"Еще одну победу наш спортсмен одержал в составе команды с Андреем Чиликовым из Удмуртской республики и Антоном Аристарховым из Московской области, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области". - "В финале ребята на четыре очка обошли итальянцев. Третье место у стрелков из Сербии".

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ИСТОЧНИК KP.RU