2020-03-02T10:19:04+03:00
Дом. Семья

Байкальские нерпы готовятся к появлению потомства

Малыши появятся на свет в начале марта, а увидеть их можно будет уже летом в июне
Виктория ГЕРКО
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Байкальские нерпы готовятся к появлению потомства. Фото: пресс-служба ФГБУ "Заповедное Подлеморье".Байкальские нерпы готовятся к появлению потомства. Фото: пресс-служба ФГБУ "Заповедное Подлеморье".
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Снежные просторы северного Байкала кажутся многими безжизненным белым полотном. На самом деле, это не так. Под толстым слоем снега на Байкале скоро забурлит жизнь. А все потому, что байкальские нерпы готовятся к появлению маленьких детенышей.

«Сейчас самки готовятся к рождению детенышей: когтями проскребают запасные лунки во льду, толщина которого больше метра», рассказывают в пресс-службе «Заповедного Подлеморья». «Некоторые делают еще и запасные логова, где в скором времени и появятся нерпята - в первой половине марта».

Как утверждают специалисты, растут малыши очень быстро. Все потому, что 2-3 месяцев питаются молоком матери, хотя и сами могут добывать себе пищу. Уже в начале июня их можно будет увидеть на Байкале. Ведь каждый сибиряк знает, что встретить нерп – это большое везение. Туристы приезжают на Байкал не раз, только бы увидеть на этих животных в естественной среде обитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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