2020-03-02T11:01:45+03:00
Общество

Более 6 тысяч цветов вырастили в Иркутске к празднованию 8 марта

В основном это тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Более 6 тысяч цветов вырастили в Иркутске к празднованию 8 мартаБолее 6 тысяч цветов вырастили в Иркутске к празднованию 8 мартаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

К празднованию 8 марта готовятся не только мужчины, которые уже сейчас выбирают подарки своим вторым половинкам, но и иркутские цветоводы из МУПЭП "Горзеленхоз". Специально к женскому дню их специалисты вырастили более 60 тысяч различных цветов.

- В основном это наиболее популярные сорта: гиацинты, крокусы и нарциссы и, конечно же, тюльпаны, которых более 23 видов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Причем, цветоводы "Горзеленхоза" выращивают не только всем известные сорта, но и экспериментируют с новыми. Например, в этом году начнется массовая продажа тюльпанов сорта "Люба". Ну, а для мужчин, предпочитающих классику, в ассортименте всегда есть розы, хризантемы и гвоздики. А, если вы хотите,чтобы цветок радовал глаз как можно дольше, то там же можно выбрать и горшечные растения, которые вряд ли быстро завянут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы спастись от кредита, сибирячка перевела мошенникам полмиллиона рублей
Более 6 тысяч цветов вырастили в Иркутске к празднованию 8 марта
Проект «Изучи интернет — управляй им» пополнился новыми заданиями
Байкальские нерпы готовятся к появлению потомства
Иркутский стрелок Артем Черноусов стал трехкратным чемпионом Европы
Сибирячка заставила мужа, укравшего пуховик, сдаться в полицию
Больше 7 тысяч банных полотенец из Китая задержали на Иркутской таможне
Латвия разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
При ТПП Восточной Сибири создан Комитет по цифровой экономике
Путин поприветствовал участников и гостей 40-го чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд
За ущерб автомобильным дорогам приставы взыскали 840 тысяч рублей с владельца грузовика
Снег и ДТП: в Иркутске 2 марта многокилометровые пробки
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Монголия обыграла Словакию со счетом 4:0
Япония всухую разгромила Сомали в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
В центре Иркутска 1 марта горела гостиница
Звезда в шоке: Сергей Зверев 8 марта едет в Иркутск давать уроки стиля
В день кошек 1 марта в Иркутске проходит выставка котят
В Иркутске построят храм Сергия Радонежского и великомученицы Татианы
Смертельное ДТП на трассе «Сибирь»: УАЗ "Патриот" вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ
Иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом на чемпионате страны
Чемпионат мира по хоккею с мячом: день первый, играют Сомали, Венгрия, Чехия, Норвегия