Более 6 тысяч цветов вырастили в Иркутске к празднованию 8 марта

2 Март 2020 2020-03-02T11:01:45+03:00

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К празднованию 8 марта готовятся не только мужчины, которые уже сейчас выбирают подарки своим вторым половинкам, но и иркутские цветоводы из МУПЭП "Горзеленхоз". Специально к женскому дню их специалисты вырастили более 60 тысяч различных цветов.

- В основном это наиболее популярные сорта: гиацинты, крокусы и нарциссы и, конечно же, тюльпаны, которых более 23 видов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Причем, цветоводы "Горзеленхоза" выращивают не только всем известные сорта, но и экспериментируют с новыми. Например, в этом году начнется массовая продажа тюльпанов сорта "Люба". Ну, а для мужчин, предпочитающих классику, в ассортименте всегда есть розы, хризантемы и гвоздики. А, если вы хотите,чтобы цветок радовал глаз как можно дольше, то там же можно выбрать и горшечные растения, которые вряд ли быстро завянут.

ИСТОЧНИК KP.RU