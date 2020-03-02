Чтобы спастись от кредита, сибирячка перевела мошенникам полмиллиона рублей

2 Март 2020 2020-03-02T11:10:33+03:00

Она перечислила деньги на чужой счет в полной уверенности, что они вернутся обратно

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«Комсомолка» уже не раз рассказывала, как люди становятся жертвами аферистов. Мошенники придумывают десятки других способов нажиться на деньгах доверчивых граждан. На этот раз на удочку злоумышленников попалась усольчанка. Она перевела преступникам полмиллиона рублей. Действовали они по классической схеме.

«Сначала потерпевшей позвонила лже-сотрудника банка и поинтересовалась, не теряла ли усольчанка паспорт или банковскую карту», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. «Затем женщину соединили якобы с юристом банка, который рассказал, что от ее имени кто-то оформляет кредит».

Остановить мошенников, по словам лже-юриста, можно. Но нужно было действовать быстро. Первый шаг - пойти в банк и оформить кредит. Второй шаг – перевести деньги, которые она получит на чужой счет. Главное условие – нельзя ничего рассказывать родственникам и специалистам.

«Женщина пошла в местное отделение банка и оформила кредит», пояснили в ведомстве. «На следующий день она перечислила все деньги на чужой банковский счет в полной уверенности, что они вернутся обратно».

После перевода мошенники перестали выходить на связь. Только после этого женщина рассказала обо всем родственникам, которые и посоветовали ей обратиться в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция просит граждан быть бдительнее и не доверять незнакомым людям. Помните, три цифры с оборотной стороны банковской карты, пароли из СМС ни один сотрудник банка спрашивать не будет. Если вы получили запрос на данную информацию, сразу же прекращайте общение.

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ИСТОЧНИК KP.RU