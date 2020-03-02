Усиление ветра ожидают в некоторых районах Иркутской области 3 марта

2 Март 2020 2020-03-02T11:46:57+03:00

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Сотрудники МЧС предупреждают: завтра, 3 марта, в некоторых районах Иркутской области ожидается сильный юго-восточный ветер. Это предупреждение касается жителей западных и северо-западных частей региона. там порывы могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.

- Главная опасность при таком сильном усилении ветра - это обрушение ветхих и слабозакрепленных конструкций, а также падение деревьев и повреждение линий электропередач, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как обезопасить себя при таких погодных условиях? В первую очередь нужно стараться держаться подальше от рекламных щитов, старых деревянных домов и многоэтажек, с которых могут упасть фрагменты кровли. Если у вас есть дети, то не оставляйте их без присмотра и по возможности не давайте им выходить из дома во время усиления ветра. При возникновении опасной ситуации немедленно звоните в службу спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU