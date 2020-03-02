2020-03-02T12:33:36+03:00
Спорт

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

Они обыграли своих соперников со счетом 5:1
Анна ПОПОВА
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Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеВенгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске продолжается. В очередном матче сборная Венгрии вступила в противостояние с Чехией. В активе венгров к этому моменту были две победы над Швейцарией и Нидерландами. Чехи же успели потерпеть поражение от украинцев, сыграть вничью с голландцами и обыграть швейцарцев.

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Счет в матче открыла сборная Чехии. На 3 минуте мяч в ворота венгров забросил Иржи Доскочил, - сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России. - Но уже через 2 минуты их соперники смогли сравнять счет - отличился Людвиг Полгар".

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгры удвоили преимущество на 9 минуте матча - Деннис Пачай забил гол с пенальти. Но на этом они не остановились - на 25 и 27 минуте в ворота чехов влетели еще 2 безответных мяча, авторами которых стали Ботонд Фрайка и все тот же Деннис Пачай.

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй тайм встречи выдался намного менее результативным. На протяжении этого игрового отрезка ни игроки Венгрии, ни хоккеисты из Чехии не могли распечатать ворота соперников. Лишь на последней минуте игры венгры забили еще один гол в исполнении Людвига Полгара. Итоговый счет: 5:1 в пользу сборной Венгрии. Эта команда продолжает идти на чемпионате мира по хоккею с мячом без поражений, как и сборная Монголии, которая 2 марта обыграла японцев со счетом 2:1.

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия оказалась сильнее Чехии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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