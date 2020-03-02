2 Март 2020 2020-03-02T12:39:33+03:00

Китайский ресторан в центре Иркутска оштрафовали за антисанитарию на 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Посетители китайского ресторана в центре города чуть было не оказались на больничной койке после того, как отобедали в популярном заведении. Об этом они узнали только после проверки Россельхознадзора. Сотрудники управления устроили внеплановую проверку. И выяснили, что в кафе масса нарушений.

«Инспектору не предоставили документы подтверждающие, что в помещениях ресторана, проводилась дезинфекция. Такая же ситуация и с техническим оборудованием, поверхностью рабочих столов», сообщают в пресс-службе Россельхознадзора. «Неизвестно, как обрабатывались тара, посуда, руки персонала, непосредственно контактирующего с пищевой продукцией, ведь дезинфицирующих средств проверяющие не нашли».

Кроме того, неправильно хранились мясные продукты, а персонал кафе работал без санитарных книжек и специальных свидетельств о гигиенической подготовке. По результатам проверки кафе и генеральный директор привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 100 и 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU