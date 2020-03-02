2020-03-02T13:07:02+03:00
Происшествия

16-летний подросток из Иркутской области угнал машину у родителей и врезался в дерево

В результате он и двое его друзей получили различные травмы
Анна ПОПОВА
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Несовершеннолетний водитель попал в ДТП на маминой машине в СвирскеНесовершеннолетний водитель попал в ДТП на маминой машине в СвирскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Дорожные инспекторы изучают все обстоятельства ДТП, которое произошло 28 февраля в Свирске. Подросток решил угнать мамину машину, чтобы покататься на ней вместе с друзьями. Но поездка на автомобиле длилась недолго. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

- В результате 16-летние водитель и пассажир, а также их 20-летний приятель, который тоже был в салоне автомобиля, получили различные травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские напоминают родителям, что они должны внимательно следить за своими детьми и не позволять им садиться за руль. Так в 2019 году в Иркутской области произошло 23 аварии, виновниками которых были несовершеннолетние. Причем, практически ни одна из них не обходилась без пострадавших: в каждом из этих ДТП травмы получил по меньшей мере 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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