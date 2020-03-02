16-летний подросток из Иркутской области угнал машину у родителей и врезался в дерево
Дорожные инспекторы изучают все обстоятельства ДТП, которое произошло 28 февраля в Свирске. Подросток решил угнать мамину машину, чтобы покататься на ней вместе с друзьями. Но поездка на автомобиле длилась недолго. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
- В результате 16-летние водитель и пассажир, а также их 20-летний приятель, который тоже был в салоне автомобиля, получили различные травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские напоминают родителям, что они должны внимательно следить за своими детьми и не позволять им садиться за руль. Так в 2019 году в Иркутской области произошло 23 аварии, виновниками которых были несовершеннолетние. Причем, практически ни одна из них не обходилась без пострадавших: в каждом из этих ДТП травмы получил по меньшей мере 1 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU