Иркутянка выбила лекарства для своего больного ребенка через суд
Маленькому сибиряку из Иркутска с рождения поставили страшный диагноз – врожденный порок сердца. Вылечить болезнь возможно, уверяли врачи. Нужно только провести операцию. Сделать ее запланировали еще в прошлом году. Но из-за дорогостоящей подготовительной терапии о мечтах о выздоровлении пришлось забыть.
- Мама обратилась за помощью в Министерство здравоохранения региона. Но она получила отказ, потому что стандарт первичной медико-санитарной помощи при этом заболевании отсутствует, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – А значит, покупать необходимые препараты для больного ребенка государство не может.
Но сдаваться родительница не собиралась. Она обратилась в суд, чтобы решить этот вопрос там. Женщина просила признать отказ незаконным, ведь лекарства для ребенка необходимы. Иркутский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, встал на сторону мамы. А значит, в скором времени ребенку предстоит операция, которая облегчит малышу жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU