2020-03-02T13:30:10+03:00
Происшествия

Спасатели сражаются с огнем в доме на улице Верхняя набережная в Иркутске

К счастью, в строящейся многоэтажке не было людей, и эвакуация не потребовалась
Анна ПОПОВА
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Спасатели сражаются с огнем в доме на улице Верхняя набережная в ИркутскеСпасатели сражаются с огнем в доме на улице Верхняя набережная в Иркутске
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Днем 2 марта очевидцы заметили, что над одним из жилых домов в районе Верхней набережной клубится густой черный дым. На этой улице расположено много многоэтажных домов, и жители города испугались, что где-то произошел серьезный пожар, и люди могут пострадать. Но на самом деле ничего страшного не произошло.

- Возгорание произошло в строящемся доме между 3 и 4 этажами, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Поскольку в этот момент на объекте никого не было, эвакуация не потребовалась.

В данный момент на месте чрезвычайного происшествия работают несколько бригад пожарных. В МЧС заверили, что сотрудников службы спасения там достаточно, чтобы справиться с возгоранием. Но главное, что угрозы жизни и здоровью тех иркутян, которые живут в районе Верхней набережной, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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