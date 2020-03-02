Пытался съесть улику: видео задержания замруководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии появилось в сети

2 Март 2020 2020-03-02T14:17:19+03:00

Пытался съесть улику: видео задержания заместитель руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии появилось в сети. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Чиновника обвиняют в получении взятки на 160 тысяч рублей [видео]

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В сети появилось видео задержания заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Чиновник даже со связанными руками пытается уничтожить улики. На видео можно заметить, как он попытался проглотить важные бумаги.

«По версии следствия, 28 февраля 2020 года чиновник получил взятку в 160 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель заплатил заместителю за выдачу фито-санитарных сертификатов. Они необходимы для вывоза и продажи лесной продукции за рубежом», рассказали «КП-Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. «Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Как уже рассказывала «Комсомолка», в Иркутске следователи вместе с сотрудниками УФСБ задержали заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, а также нескольких его коллег. По месту жительства всех подозреваемых провели обыски, а также осмотры служебных кабинетов. Сейчас задержанный руководитель находится под стражей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/764029" frameborder="0"></iframe> Видео задержания заместителя руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Видео: СУ СК России по Иркутской области..Предоставлено "КП"

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ИСТОЧНИК KP.RU