2 Март 2020 2020-03-02T15:20:35+03:00

Словакия не оставила Сомали шансов на победу на Чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске Фото: Анна ПОПОВА

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Сборная Сомали по бенди никак не может одержать хотя бы одну победу на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. На этот раз африканскую команду со счетом 8:0 разгромила Словакия. Сомалийцы смогли сопротивляться натиску европейцев только в течение 4 минут. Затем счет в матче открыл капитан словаков Петер Бенеш.

- Самыми результативными игроками в составе сборной Словакии стали Мартин Грелл, который забил 2 гола, и, собственно, сам Петер Бенеш, который также забросил в ворота соперников 2 мяча, - сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России.

3 марта Сборная Сомали не проведет ни одного матча. А вот команде Словакии предстоит встретиться с одной из самых результативных дружин на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске - Японией. Их встреча состоится в 11:00 на стадионе "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU