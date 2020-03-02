2020-03-02T15:20:35+03:00
Спорт

Словакия не оставила Сомали шансов на победу на Чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

Европейцы забросили в ворота африканцев 8 безответных мячей
Анна ПОПОВА
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Словакия не оставила Сомали шансов на победу на Чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеСловакия не оставила Сомали шансов на победу на Чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Анна ПОПОВА
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Сборная Сомали по бенди никак не может одержать хотя бы одну победу на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске. На этот раз африканскую команду со счетом 8:0 разгромила Словакия. Сомалийцы смогли сопротивляться натиску европейцев только в течение 4 минут. Затем счет в матче открыл капитан словаков Петер Бенеш.

- Самыми результативными игроками в составе сборной Словакии стали Мартин Грелл, который забил 2 гола, и, собственно, сам Петер Бенеш, который также забросил в ворота соперников 2 мяча, - сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России.

3 марта Сборная Сомали не проведет ни одного матча. А вот команде Словакии предстоит встретиться с одной из самых результативных дружин на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске - Японией. Их встреча состоится в 11:00 на стадионе "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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