2020-03-02T15:41:23+03:00
Спорт

Японии не удалось обыграть Латвию на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

В упорной борьбе латыши победили со счетом 2:1
Анна ПОПОВА
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Японии не удалось обыграть Латвию на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеЯпонии не удалось обыграть Латвию на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Анна ПОПОВА
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Команда из Японии, которая в первый день чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске одержала уверенную победу над сомалийцами, 2 марта потерпела два поражения с одинаковым счетом - 1:2. Первый раз их обыграли монголы, а во второй - латыши. Встреча с прибалтами состоялась 2 марта в 18:00 на стадионе "Рекорд".

- Счет в этой встрече открыли японцы - на 10 минуте гол забил Рюо Симузу, - сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России.

Однако так просто команду из Латвии одолеть не удалось. Прибалты пошли вперед сразу после начала второго тайма. На 36 минуте мяч в ворота японской сборной забросил Андрейс Берсеневс. Равный счет продержался всего 2 минуты. Затем Аксельс Зейле удвоил преимущество латышей. Больше в течение встречи цифры на табло не менялись - матч закончился со счетом 2:1 в пользу Латвии.

Завтра, 3 марта, эти сборные проведут еще по одной игре. В 11:00 на стадионе "Зенит" японцы сыграют со словаками. А в 14:00 на "Рекорде" Латвия встретится с одним из лидеров турнира - командой Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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