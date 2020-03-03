Заключенные хранили запрещенные продукты в колонии Иркутской области

3 Март 2020 2020-03-03T04:46:00+03:00

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Прокуратура провела проверку в ИК-32 ОУХД в городе Саянск. При осмотре оказалось, что уклад и быт исправительного учреждения нарушен.

«Осужденные хранили запрещенные предметы и продукты, требующие тепловой обработки - сырые позы, свежее сало, макаронные изделия, сырой картофель», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – «Были найдены и лекарственные средства. Это нарушение ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ».

Также установлено, что осужденные курили в неположенных местах, у некоторых отсутствовали нагрудные знаки. Прокурор постановил устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU