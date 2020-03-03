Двое иркутян расплатились с долгами по кредитам, чтобы не стать пешеходами

3 Март 2020 2020-03-03T08:08:14+03:00

Один из них не вернул банку 800 тысяч, а второй - 350

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Долги нужно выплачивать вовремя, чтобы случайно не лишиться своего имущества. С этим правилом накануне познакомились двое иркутян, которые чуть не потеряли свои машины. Ранее они взяли в банке кредиты, но со временем перестали перечислять в финансовую организацию ежемесячные платежи.

- Таким образом один неплательщик задолжал банку 800 тысяч, а второй - 350, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Поскольку никакие предупреждения не действовали на должников, представители кредитной организации подали на них в суд.

Но даже угроза судебным разбирательством не напугала двоих иркутян и не заставила их искать нужную сумму. Тогда судебные приставы решили использовать тяжелую артиллерию, и арестовали автомобили должников. У одного из них "ласточку" забрали прямо у здания суда, а машину второго нашли во дворе дома. Их предупредили, что продажа их автомобилей на аукционе неизбежна, если они не выплатят кредит. После этого должники сразу нашли деньги и вернули их банку.

ИСТОЧНИК KP.RU