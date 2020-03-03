Движение по улице Звездинской в Иркутске ограничили до 6 марта

3 Март 2020 2020-03-03T08:51:52+03:00

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А сейчас важная информация для всех автомобилистов Иркутска! Если вам приходится часто проезжать в районе железнодорожного вокзала, то будьте внимательны: на одной из улиц частично перекрыли движение. С 9:00 2 марта проезд ограничили на улице Звездинская в районе дома номер 22.

- Движение на улице будет затруднено из-за того, что на этом участке дороги будут проходить аварийные ремонтные работы на тепловых сетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Терпеть затруднения с проездом водителям придется не очень долго. Движение по улице Звездинская в Иркутске вновь откроют в 17:00 6 марта. Ну а пока призываем автомобилистов заранее планировать свой маршрут. Это поможет вам сохранить драгоценное время и убережет от попадания в возможную пробку в районе железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU