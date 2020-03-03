3 Март 2020 2020-03-03T09:35:58+03:00

Нидерланды оказались сильнее Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Очередной матч чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 завершился в Иркутске. На этот раз на льду стадиона "Рекорд" встретились команды Нидерландов и Швейцарии. К тому времени дружины успели провести по 3 матча в рамках турнира. Голландцы проиграли венграм и дважды сыграли вничью с Украиной и Чехией. Что касается Швейцарии, то ей пока не удалось одержать ни одной победы: они проиграли Венгрии, а также чехам и украинцам.

Нидерланды оказались сильнее Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Команды не могли открыть счет в матче в течение 14 минут. Затем голландцы получили право на угловой, и усилиями Стефана Ден Брока забили первый гол, - сообщается на официальном сайте федерации хоккея с мячом России".

Нидерланды оказались сильнее Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

После этого хоккеисты сборной Нидерландов вошли во вкус. В первом тайме они успели забить еще раз - отличился Бадевийн Твейтан. А во втором игровом отрезке начался настоящий "малиновый град". Через 3 минуты после стартового свистка в воротах голкипера швейцарцев оказался еще один мяч, автором которого стал Давид Ван Альст.

Нидерланды оказались сильнее Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затем на 44 и 46 минутах голландцы забили еще 2 гола подряд - отличились Ремо Спейерс и тот же Бадвейн Твейтан. Но и этого им показалось мало - за 2 минуты до конца матча Сверре Твейтан еще раз огорчил вратаря сборной Швейцарии. Итоговый счет - 6:0 в пользу Голландии.

Нидерланды оказались сильнее Швейцарии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU