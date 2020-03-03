3 Март 2020 2020-03-03T09:39:52+03:00

Водитель, который насмерть сбил двух пешеходов в Ангарске, отправится за решетку на 5 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Лихача, который решил поиграть в «шашки» на дороге с другими участниками дорожного движения в Ангарске, отправится за решетку на 5 лет. Такой приговор вынесли в Ангарском городском суде. 29-летнего водителя иномарки, который сбил насмерть двух пешеходов, признали виновным.

Ужасная авария произошла 24 сентября 2019 года. Вечером мужчина за рулем «Субару Легаси» решил показать, на что способен его автомобиль. Но справиться с управлением водителю не удалось. Машину резко занесло. Автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар, где шли двое пешеходов.

«В результате ДТП 25-летняя коллега водителя, которая ехала с ним в машине, погибла на месте происшествия», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. «Двое мужчин с различными травмами госпитализированы. Они скончались в больнице».

На водителя инормаки завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Судья встал на сторону обвинения. Виновнику ДТП наказание в виде 5 лет лишения свободы, а также лишили прав на 3 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU