3 Март 2020 2020-03-03T10:13:26+03:00

В погоне за миллионами пенсионерка из Иркутской области перевела лже-адвокату 50 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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«Вам положена компенсация морального и материального вреда за товар ненадлежащего качества. Вам вернут от одного до десяти миллионов рублей. Они почти в вашем кармане, только оплатите услуги адвоката» - такую «легенду» придумали аферисты, что обмануть пенсионерку из Усолья-Сибирского.

Мошенники позвонили женщине и сказали, что она может вернуть деньги за некачественный медицинский прибор, который она заказывала в прошлом году. Усольчанка поверила словам злоумышленников. И даже не задумалась о том, что ей позвонили преступники.

«Сначала с пенсионеркой связался мужчина и представился сотрудником полиции из Москвы. Он рассказал, что сибирячка может получить на компенсацию», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Следом позвонил псевдо-адвокат, который должен был помочь подать иск. Нужно только оплатить его услуги».

Пенсионерка перечислила деньги на электронные счета аферистов. Она отдала 50 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее обманули только спустя две недели, когда мошенники перестали выходить на связь.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция просит граждан быть внимательнее. Не доверять незнакомцам, которые обещают получить деньги. Помните, что любую компенсацию можно получить только по решению суда и в случае, если вы сами писали заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU