2020-03-03T11:45:14+03:00
Происшествия

Криминальный дуэт из Иркутска обчистил коттедж и офис в Новосибирске на 5,5 миллионов рублей

С собой грабители унесли 50 тысяч долларов и ювелирные украшения
Виктория ГЕРКО
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Криминальный дуэт из Иркутска обчистил коттедж и офис в Новосибирске на 5,5 миллионов рублей.Криминальный дуэт из Иркутска обчистил коттедж и офис в Новосибирске на 5,5 миллионов рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Про то, как грабители врываются в банки, крадут огромные суммы денег, а затем скрываются в жарких странах, уже снято сотни голливудских фильмов. Но «приключения» двух иркутских грабителей тоже достойны экранизации. Ведь молодым людям удалось украсть 5,5 миллионов рублей, 50 тысяч долларов США и ювелирные украшения. Остается только гадать, сколько получили сибиряки, сдав их в ломбард…

Первое преступление криминальный дуэт совершил еще в 2018 году. Молодые люди ограбили коттедж в Новосибирской области. В полицию обратился хозяин дома. Он рассказал, что грабители вынесли сейф, в котором находилось 2,5 миллиона рублей, 50 тысяч долларов США и ювелирные изделия. Через несколько месяцев они решили повторить «успех». Только теперь целью стал офис одной из компаний в Новосибирске. В этот раз их улов составил 3 миллиона рублей.

«Сотрудники полиции проанализировали преступления и пришли к выводу, что ограбление совершили одни и те же люди. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», сообщает ГУ МВД по Новосибирской области. «Полицейским удалось выяснить, что к преступлению причастны двое жителей Иркутска в возрасте 29 и 30 лет».

Полицейские выяснили, что злоумышленники тщательно готовились к кражам, долго наблюдали за объектами и даже продумывали пути отхода. Похищенные деньги сообщники делили между собой.

Задержать сибиряков удалось в Иркутске. Сейчас предполагаемые грабители заключены под стражу. Полицейские выясняют, причастны ли иркутяне к другим подобным преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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