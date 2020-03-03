3 Март 2020 2020-03-03T13:41:09+03:00

Пьяный 17-летний подросток из Иркутской области угнал машину у родителей и разбил ее вдребезги. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Юного лихача уже штрафовали за подобное преступление на 30 тысяч рублей

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Сидеть за рулем настоящего автомобиля намного сложнее, чем рассекать по виртуальным трассам в компьютерных играх. Но 17-летний подросток из поселка Усть-Ордынский думал совершенно по-другому. Он взял у мамы автомобиль «Toyota Wish» и решил погонять по улицам поселка. Кроме того, перед поездкой он решил немного выпить.

«Двигаясь по улице 50 лет Октября в районе дома №40, подросток не справился с управлением и врезался в забор», сообщает ИА Байкал24. «Оказалось, что уже не первый раз попадает в поле зрения сотрудников ГИБДД. Летом прошлого года его тоже поймали пьяным за рулем. Тогда он отделался штрафом в 30 тысяч рублей».

Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Но наказание понесут и родители. На них составлен административный протокол за неисполнение родителями их обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU