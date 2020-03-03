В ДТП с перевернувшимся автомобилем на Байкальском тракте пострадало 4 человека
Страшная авария произошла сегодня около 17:00 на 12 километре Байкальского тракта. Недалеко от торгового центра столкнулись две иномарки – «Тойота Спасио» и «Тойота Хайлюкс». По информации, которая известная к этому моменту, все пассажиры живы. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.
«По предварительным данным, машины двигались в одном направлении в сторону поселка Листвянка. Один из водителей не справился с управлением», сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. «Автомобиль занесло и вынесло на соседнюю полосу, где и произошло столкновение. От удара «Тойота Хайлюкс» перевернулась. В результате пострадали 4 человека».
Сотрудники полиции продолжают проверку с целью установления всех причин и обстоятельств случившегося.
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