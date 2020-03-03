Сирены экстренного оповещения проверят 6 марта в Иркутске
В Иркутске 6 марта с 10:40 по 12:00 часов прозвучат сирены. Систему экстренного оповещения и информирования населения о пожаре проверят городские власти. Поэтому не стоит волноваться – опасности нет. Кроме сирен включат и голосовые оповещатели.
Эта система создана для ого, чтобы вовремя доводить информацию об угрозе пожара. Во время чрезвычайной ситуации с помощью громкоговорителей до населения доводится информации о правилах поведения и способах защиты.
Добавим, что проверка систем оповещения в Иркутске не редкость. Городские власти часто тестируют системы оповещения населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гонки на собачьих упряжках: 7-9 марта в Иркутске пройдет чемпионат Сибири (подробности)
Движение по улице Звездинской в Иркутске ограничили до 6 марта (подробности)
Сборная Сомали увидит Байкал (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU