2020-03-03T13:33:33+03:00
Общество

Сирены экстренного оповещения проверят 6 марта в Иркутске

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие
Виктория ГЕРКО
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Сирены экстренного оповещения проверят 6 марта в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Сирены экстренного оповещения проверят 6 марта в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске 6 марта с 10:40 по 12:00 часов прозвучат сирены. Систему экстренного оповещения и информирования населения о пожаре проверят городские власти. Поэтому не стоит волноваться – опасности нет. Кроме сирен включат и голосовые оповещатели.

Эта система создана для ого, чтобы вовремя доводить информацию об угрозе пожара. Во время чрезвычайной ситуации с помощью громкоговорителей до населения доводится информации о правилах поведения и способах защиты.

Добавим, что проверка систем оповещения в Иркутске не редкость. Городские власти часто тестируют системы оповещения населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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