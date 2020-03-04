2020-03-04T05:21:07+03:00
Общество

Лечиться от туберкулеза заставили иркутянина

Решение о принудительной госпитализации приняли в суде
Мария КНЯЗЕВА
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Лечиться от туберкулеза заставили жителя ИркутскаЛечиться от туберкулеза заставили жителя ИркутскаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Скрывался от лечения. Иркутянин, состоящий на учете в Иркутской областной клинической туберкулезной больницы №1, не желал проходить необходимое ему лечение в стационаре.

Оставлять без внимания такое поведение было нельзя, ведь туберкулез - заразное инфекционное заболевание. За дело взялась прокуратура.

«Прокурором Ленинского района, где проживает 22-летний больной, в суд был предъявлен иск о принудительной госпитализации данного гражданина в противотуберкулезный диспансер в недобровольном порядке», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Суд признал требования прокурора законными и ближайшее время парню все-таки предстоит провести на больничной койке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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