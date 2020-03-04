Лечиться от туберкулеза заставили иркутянина
Скрывался от лечения. Иркутянин, состоящий на учете в Иркутской областной клинической туберкулезной больницы №1, не желал проходить необходимое ему лечение в стационаре.
Оставлять без внимания такое поведение было нельзя, ведь туберкулез - заразное инфекционное заболевание. За дело взялась прокуратура.
«Прокурором Ленинского района, где проживает 22-летний больной, в суд был предъявлен иск о принудительной госпитализации данного гражданина в противотуберкулезный диспансер в недобровольном порядке», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.
Суд признал требования прокурора законными и ближайшее время парню все-таки предстоит провести на больничной койке.
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