Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
Стал известен первый полуфиналист чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В. В четверку сильнейших команд вошла сборная Венгрии, которая в четвертьфинале обыграла на льду иркутского стадиона «Труд» Японию со счетом 4:1.
Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Счет в матче венгры открыли на 8-й минуте первого тайма. Отличился Линус Шеллин. Во втором отрезке хоккеисты из Венгрии еще трижды поразили ворота соперника, благодаря дублю Денниса Пачая и одному году все того же Линуса Шеллина. Все, на что хватило японцев, это отыграть один мяч усилиями Масаки Миякавы.
В полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 сборная Венгрии встретится с победителем четвертьфинального противостояния: Нидерланды-Словакия. Этот матч начнется 4 марта, в 12.00, на стадионе «Труд».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: итоги третьего дня соревнований (Подробности)
Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске»