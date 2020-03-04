4 Март 2020 2020-03-04T08:48:07+03:00

Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Стал известен первый полуфиналист чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В. В четверку сильнейших команд вошла сборная Венгрии, которая в четвертьфинале обыграла на льду иркутского стадиона «Труд» Японию со счетом 4:1.

Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Счет в матче венгры открыли на 8-й минуте первого тайма. Отличился Линус Шеллин. Во втором отрезке хоккеисты из Венгрии еще трижды поразили ворота соперника, благодаря дублю Денниса Пачая и одному году все того же Линуса Шеллина. Все, на что хватило японцев, это отыграть один мяч усилиями Масаки Миякавы.

В полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 сборная Венгрии встретится с победителем четвертьфинального противостояния: Нидерланды-Словакия. Этот матч начнется 4 марта, в 12.00, на стадионе «Труд».

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Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU