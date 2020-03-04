4 Март 2020 2020-03-04T06:58:25+03:00

Сборная Монголии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020. Фото: Анна ПОПОВА.

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Вторым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 стала сборная Монголии, которая в четвертьфинале оказалась сильнее сборной Чехии со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Рекорд».

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Зато в начале второго отрезка монголы забили сразу два мяча за две минуты. Отличились Баярсайхан Жаргалсайхан и Тамир Ганболд. Еще через минуту чехи усилиями Иржи Жака сумели размочить счет, но восстановить равновесие им так и не удалось.

В полуфинале сборная Монголии встретится с победителем четвертьфинальной пары: Украина-Латвия. Этот матч начнется 4 марта, в 12.00, на стадионе «Рекорд».

Напомним, первым полуфиналистом чемпионата мира 2020 стала сборная Венгрии, которая обыграла Японию.

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ИСТОЧНИК KP.RU