В Бурятии будут судить жителя Москвы, «заминировавшего» самолет

4 Март 2020 2020-03-04T07:04:20+03:00

Мужчина опаздывал на рейс и решил, что сообщение о бомбе задержит его

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Необычный способ задержать самолет в аэропорту Улан-Удэ придумал 43-летний москвич. Он позвонил в экстренные службы города и сообщил, что на борту находится бомба. Однако, мужчина не успел, авиалайнер на тот момент уже был в воздухе. Так, борту, на котором летели более 140 человек, пришлось запросить экстренную посадку в аэропорту Красноярска. И потом еще некоторое время кружить в небе над этим городом, вырабатывая топливо.

Самолет «Улан-Удэ – Москва» приземлился благополучно, пассажиров эвакуировали, взрывотехники обследовали авиалайнер. Бомбы, естественно, не обнаружили. Звонившего нашли быстро, свою вину мужчина признал сразу. Было заведено уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры».

«В результате действий обвиняемого авиакомпании причинен ущерб на сумму более 840 тыс. рублей, отвлечены силы и средства специальных служб, несколько пассажиров опоздали на свои рейсы», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Накануне уголовное дело было передано в Советский районный суд Улан-Удэ. Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет или штраф 500-700 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU