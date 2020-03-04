Из-за шума в Иркутске закрыли алкогольный магазин

4 Март 2020 2020-03-04T07:24:34+03:00

К специалистам Роспотребнадзора обратился один из жильцов дома, в котором расположен магазин

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«Шумит так, что спать невозможно», - обратился с жалобой в Роспотребнадзор на алкогольный магазин в цоколе дома иркутянин.

При выезде на место специалисты замерили уровень шума. Прибор подтвердил, что шум от холодильного оборудования и системы кондиционирования воздуха действительно превышают все нормы. Был составлен протокол о нарушении.

«Кировский районный суд Иркутска постановил признать индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», - сообщает пресс-служба Управления федеральных приставов России по Иркутской области.

Работу магазина алкогольной продукции приостановили на 7 суток. За это время хозяину точки нужно устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU