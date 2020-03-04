4 Март 2020 2020-03-04T09:59:17+03:00

Украина в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом 2020. Фото: официальный сайт чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске.

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Сборная Украины стала еще одним полуфиналистом чемпионата мира по хоккею с мячом 2020, среди команд группы В. В четвертьфинальном матче, на иркутском стадионе «Рекорд» украинцы одолели сборную Латвии со счетом 5:1.

В первом тайме жовто-блакитные сумели дважды поразить ворота команды Латвии. Отличились Михаил Александров и Андрей Марковиченко. Во втором отрезке Михаил Александров оформил дубль, а все тот же Андрей Марковиченко забил еще один мяч. Сборная Латвии смогла ответить на это лишь одним голом в исполнении Даниилса Расименокса.

В полуфинале Украина сыграет с Монголией. Этот матч состоится 5 марта, в 14.30, на стадионе «Труд». Еще одним полуфиналистом турнира стала сборная Словакии, которая обыграла Нидерланды со счетом 3:2. Ну а ранее путевки в квартет сильнейших пробились Венгрия и Монголия.

КОНКРЕТНО

Полуфинальные пары ЧМ-2020

Венгрия-Словакия

Монголия-Украина

ИСТОЧНИК KP.RU